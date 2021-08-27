في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحال تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة والمعينة للتأمين بدائرة قسم البساتين، استغاث بهم أحد المواطنين بقيام 3 اشخاص بمحاولة خطفه و سرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات مستخدمين اسلحة نارية وبيضاء و الذى حدثت اصابته بجرح قطعي بفروة الراس نتيجة ضربه بمطواة من احد المتهمين. قامت القوة الامنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائرى حيث قام افراد العصابة بأطلاق النيران على قوات الشرطة، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، واصابة أحد افراد التشكيل العصابى و فرار احد المتهمين و بحوزته فرد خرطوش، وجميعهم من ذوى الاتهامات الجنائية. وعلى الفور تم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح ابيض المستخدم فى احداث اصابات المجنى عليه، و حال مبادلة المتهمين اطلاق النيران أصيبت احدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة تطارد عصابة عقب محاولتهم خطف مواطن ومصرع متهم وإصابة آخر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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