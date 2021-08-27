الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزى الشعب الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر فى بيان له، منذ قليل، دعمه الكامل للشعب الأفغانى الشقيق فى مصابه الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يرزق هذا الشعب المظلوم الأمن والأمان، وأن يمن عليه بالسكينة والاستقرار، وأن يجنب أفغانستان كل مكروه وسوء.
كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغانى فى ضحايا التفجيرين الإرهابيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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