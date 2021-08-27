الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم .. وعظمى القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - ويسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادى النطرون 34 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 35 25

كاترين 35 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24