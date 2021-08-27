/647377/انخفاض-بقيمة-5-جنيهات-اليوم-فى-اسعار-الذهب

تشهد اسعار الذهب اليوم انخفاضا بعد ارتفاعها أمس ويبلغ الانخفاض خمس جنيهات وبلغ سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا، وتشهد الفترة الحالية تذبذباً كبيرا بين الانخفاض والارتفاع في الأسواق العالمية وما ينعكس على الأسواق المحلية في الدول العربية المختلفة وسوف نتعرف على ما سجلته الأسعار خلال التعاملات .

سجل الذهب عيار 24 اليوم 974 جنيه خلال تعاملات بورصة الذهب العالمية، بينما سجل الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الأسواق المحلية سعر” 854″ جنيه للجرام ويتم حساب السعر بدون المصنعية، وأما عن سعر الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم 733 جنيه مصري ، وسجل الجنيه الذهب سعر 6832 جنيه مصري. وسجلت الأوقية خلال التعاملات اليوم 1945 دولارًا. يتراجع الذهب في السوق المصري متأثرا بالأسعار العالمية كما يتأثر بالعرض والطلب في السوق المصري حيث تتواجد بعض المواسم التي تروج فيها تجارة الذهب وأسعار اليوم يتم زيادة سعر لمصنعية عليها والتي تتراوح بين 40 و70 جنيه وتختلف من منطقة لأخرى على حسب عمليات البيع والشراء وارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض بقيمة 5 جنيهات اليوم فى اسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.