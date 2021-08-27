/647378/محمد-اسماعيل-لتحيا-مصر--عودة-المصريين-من-أفغانستان-يؤكد-حرص-السيسي-على-توفير-حياة-كريمة-للمواطنين-داخليا-وخارجيا

أشاد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية،بتوجيهات من الرئيس السيسي،ونجاح عودة الجالية المصرية وبعثة الأزهر من العاصمة الافغانية كابل.

وثمن النائب محمد اسماعيل فى تصريحات خاصة ل دوت الخليج، توجيه الرئيس السيسي بإعادة المصريين من افغانستان، خاصة بعد تطورات الأحداث وسيطرة حركة طالبان على الحكم، مشيرا إلي سقوط مواطنين افغان من الطائرات هروبا من الأوضاع المؤسفة هناك، مؤكدا ان الجمهورية الجديدة تؤكد على قوة الدولة المصرية داخليا وخارجيا.

وقال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث ليس بجديد على القيادة السياسية،مضيفا" استطاعت الدولة المصرية في استعادة أبناؤها المحتجزين في ليبيا، وكان من بينهم اطفال، و قبلهم الصيادين باليمن وعودتهم الي أرض الوطن بسلام".

ولفت النائب محمد اسماعيل إلي ان كل هذه الدلالات تؤكد أن كرامة المواطن المصري ليست فقط فى توفير حياة كريمة داخل الأراضى المصرية ،و بل والحفاظ على كرامته داخل حدود الدولة وخارجها .

وكانت القيادة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان. من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.