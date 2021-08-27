الرى: بدء تطبيق نظام المحاسبة المائية بالمنيا وكفر الشيخ

وقال الدكتور عبد العاطى إن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وذلك فى إطار تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمى وصولا لمجتمع المعلومات، وبما يسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن نظام المحاسبة المائية يمثل احد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الإتصالات ونظم المعلومات المستخدمة فى نظم الرصد والمراقبة "التليمترى"، وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية فى منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكل الأغراض فى الوقت المناسب.
وتحقق نقاط الرصد الآلى لمناسيب المياه فى الترع المغذية لمنطقة المحاسبة "التليمترى" توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية، وكذا تخزين هذه البيانات لإستخدامها فى أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الى النتائج المرجوة من النظام، وقد تم بالفعل الإنتهاء من تركيب 10 محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء منظومة للرصد الآلى "التليمترى"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسئولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية من 270 محطة رصد تنتشر على إمتداد شبكتى الرى والصرف، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة.
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