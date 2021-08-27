/647379/راجية-الفقي-لتحيا-مصر-نجاح-عودة-المصريين-من-افغانستان-يؤكد-قوة-سياسة-الدولة-فى-إدارة-الملفات-داخليا-وخارجيا

أشادت النائبة راجية الفقي ، عضو مجلس الشيوخ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية،بتوجيهات من الرئيس السيسي،ونجاح عودة الجالية المصرية وبعثة الأزهر من العاصمة الافغانية كابل.

وقالت النائبة راجية الفقي ،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن عودة الجالية المصرية من افغانستان، بمثابه بطولة جديدة من البطولات التي يحققها رجال المخابرات العامة المصرية،خاصة في ظل خطورة مضاعفة كانت ستتعرض لها الجالية المصرية في افغانستان اكثر من اى جاليه اخرى، نظرا للعداء الشديد وما واجههته مصر من ارهاب بسبب تلك الجماعات الارهابية.

وأشارت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ ان عوده المصريين لارض الوطن دليل على حرص الدولة المصريه على سلامة كل أبناءها داخل حدود الوطن او خارجه،فضلا عن قوة الدولة و مؤسساتها الوطنية.

وكانت القيادة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عوراجية الفقي لتحيا مصر :نجاح عودة المصريين من افغانستان يؤكد قوة سياسة الدولة فى إدارة الملفات داخليا وخارجيا.