647381 /647381/بارالمبياد-طوكيو-شريف-عثمان-يتوج-بفضية-رفع-الأثقال 09:19 ص - الجمعة 27 أغسطس 2021 حصد شريف عثمان بطل مصر في رفع الأثقال، الميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو. نجح شريف عثمان في التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ تابع موقع دوت الخليج علي

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