647383 /647383/بارالمبياد-طوكيو-سامح-عيد-يتأهل-إلى-ربع-نهائي-الطاولة 09:19 ص - الجمعة 27 أغسطس 2021 تأهل سامح عيد بطل مصر في تنس الكاولة، إلى الدور ربع النهائى من دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو. ونجح الأسطورة المصرية في الفوز على بطل اندونسيا 2/3، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور ثمن النهائى فى بارالمبياد طوكيو 2020. تابع موقع دوت الخليج علي

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