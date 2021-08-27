تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل.. طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 26 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتنشر صوت الأمة تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 أغسطس:

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس:

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 أغسطس:

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 أغسطس:

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 أغسطس:

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 أغسطس:

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.