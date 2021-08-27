صور.. صحة دمياط تطلق قافلة طبية بقرية كفر العرب

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر العرب بمركز فارسكور من سلسلة القوافل الطبية الشاملة التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وتضمنت القافلة التى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع كل التخصصات الطبية ووحدات للأشعة وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ومعمل.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1.576 مواطنا، وتحويل 25 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 4 حالات، وأيضا إجراء 795 تحليلا معمليا، والكشف بالسونار على 33 حالة والفحص بالأشعة لـ29 حالة.

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