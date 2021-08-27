بعدما تبرأت منه الجهات المسؤولة...هل تعرض محمد رمضان للنصب بمنحه الدكتوراه؟

/647396/بعدما-تبرأت-منه-الجهات-المسؤولةهل-تعرض-محمد-رمضان-للنصب-بمنحه-الدكتوراه

مابين إشادات وفخر جمهور الفنان محمد رمضان بحصوله على الدكتوراه الفخرية، ظهر العديد من الأشخاص ليكشفوا وقوع محمد رمضان في فخ النصب والإستغلال من قبل المركز الثقافي الألماني بلبنان لكي يكسب الشهرة خاصة بعدما تبرأت منه العديد من الجهات المسؤولة والتي توجه لها رمضان بالشكر على رأسهم المركز الثقافي الألماني ونقابة الممثلين بلبنان.

وفيما يلي يستعرض دوت الخليج القصة الكاملة ليكشف حقيقة تعرض محمد رمضان للنصب

بدأ الأمر يثير الجدل بعدما أعلن محمد رمضان في صباح يوم الخميس عن منحه الدكتوراه الفخرية من قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب موجها الشكر لكلا من وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني والذين شهدوا حضور هذا التكريم.

وبعد ساعات من إعلان محمد رمضان انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.

المركز الثقافي الألماني الدولي وقصة الـ100 دولار

وسعت العديد للتواصل مع المركز لمعرفة كف حصد محمد رمضان على شهادة الدكتوراه الفخرية، لتكون الصدمة بأنه يتم منحها لأي شخص بقيمة ١٠٠ دولار ،وهي القيمة الفعلية للاشتراك فى المركز، الأمر الذي دفع الجمهور للسخرية بشكل أكبر على الفنان محمد رمضان مؤكدين تعرضه للنصب والإستغلال.

ولكن كشف محمود الخطيب مدير المركز الثقافي الألماني، في أحد تصرحاتخ الصحفية أن الفنان محمد رمضان لم يدفع أي مبالغ مادية للمركز، والمركز كرّمه من نفسه، لما قدمه محمد رمضان من نجاحات كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وما هذه إلا تصريحات عارية تمامًا من الصحة.

السفارة الألمانية بالقاهرة تتبرأ من الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان

وظهرت السفارة الألمانية بالقاهرة لتنفي علاقتها بأي شيئ يخص هذا الموضوع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علاقتها بما يسمي المركز الثقافي الألماني بلبنان، مضيفة”دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

وتابعت السفارة”لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمى”.

نقابة الممثيلين بلبنان تكذب محمد رمضان

بعدها أصدرت نقابة الممثلين بلبنان الذي يتولى رئاستها النقيب نعمه بدوي، يوم الخميس 26 أغسطس، بيانًا صحفيا للرد على ما تم تداوله قبل ساعات، بعدما نشره الفنان محمد رمضان حصوله على الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي، وتكريمه في بيروت.

جاء في البيان "تداولت المواقع الصحفية الاليكترونية ما نشره الممثل والمغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت وتحديدا في مهرجان يحمل اسم (أفضل الدولية)، أقيم في كازين لينان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، ونقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون ونقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، ومنح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراة فخرية في التمثيل والأداء الغنائي".

وتابع: "يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة و التليفزيون في لبنان (نقابة الممثلين)، أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي، أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب و لا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة منح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب".

وأضاف البيان "كما تعلن نقابة الممتلين في لبنان النقابة الأم أول نقابة في لبنان والعالم العربي منذ نشأتها عام 1948، أنها لم تمنح أي لقب لأي فنان لبناني أو عربي عبر تاريخها، وبالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية، لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني ودعمه وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة".

حقيقة تعرض محمد رمضان للنصب

ولم يعلق الفنان محمد رمضان على هذا الأمر حتى الأن ولم ينفي أو يصدق ماقاله المسؤولين رغم توجه لهم بالشكر من بداية الأمر ما جعل زياد الشك في تعرضه للنصب تتزايد عليه خاصة وأن طرق النصب من خلال الشهادات العلمية المزيفة موجودة في مصر ولبنان وغيرهم وكثيرًا ما يتم استغلال شهرة بعض الفنانين لتحقيق مكاسب مادية ودعوة أفراد من الخليج لحضور الحفلات.