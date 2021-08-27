/647397/بعد-تتويجه-بفضية-طوكيو-2020-كل-ما-تريد-معرفته-عن-شريف-عثمان-بطولاته-أبكت-الرئيس-السيسي-وخطفت-قلوب-العالم

نجح شريف عثمان في التتويج بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونستعرض خلال السطور القليلة القادمة، أبرز المتلومات والإنجازات حول البطل المصري شريف عثمان:

بداية ونشاة شريف عثمان

ولد شريف عثمان يوم 15 سبتمبر 1982، في قرية صفط أبو جرج بمدينة بني مزار التابعة لمحافظة المنيا

وأصيب بمرض شلل الأطفال في الساقين عندما كان عمره عام ، سافر بعد ذلك إلى القاهرة في رحلة للبحث عن عمل يجلب منه قوت يومه، ليعود مرة أخرى إلى موطنه المنيا في عام 2005، وتبدأ معها رحلته مع رفع الأثقال.

الإنجازات التي حققها شريف عثمان

حقق 12 ميدالية ذهبية في مسيرته، وأحرز عثمان أولى ميداليته عام 2006، بعدما حصد فضية بطولة العالم.

وحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008، ثم توج بعدها بذهبية بطولة العالم بماليزيا عام 2010.

وشارك في أولمبياد لندن 2012، وتمكن من الحفاظ على الميدالية الذهبية.

وتوج بذهبية بطولة العالم بدبي 2014، بالاضافة الي ذهبية بطولة فزاع الدولية عام 2015.

في عام 2016 حفر اسمه بسطور من ذهب، بعدما سجل رقم قياسي عالمي في أولمبياد ريو دي جانيرو، وتوج بالميدالية الذهبية عقب رفعه وزن 211 كجم. وبعدها بعام واحد حصد بطولة العالم بالمكسيك.

وفي عام 2018، لم يكتفي الأسطورة المصرية بالتتويج بذهبية بطولة إفريقيا، ولكنه حصل علي لقب افضل لاعب رفع أثقال في البطولة.

إنجازات وتاريخ شريف عثمان

وفي عام 2019 شهد الموقف الأشهر لشريف عثمان، بعدما صرخ الأسطورة المصرية في بطولة كازاخستان، متحديا لكل العالم، قائلا: "هل من منافس ؟"، بعدما فاز بالميدالية الذهبية.

وتصدر شريف عثمان في عام 2020، التصنيف العالمي لجميع أوزان اللعبة.

ولم يكتفي عثمان بكل تلك الميداليات والبطولات، حيث حصل في العام الماضي، علي الميدالية الذهبية في كاس العالم بنيجيريا.

وظهر البطل المصري مع الرئيس السيسي أثناء حضوره احتفالية يوم الشباب المصري التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، يوم 9- 1 – 2016 مع أبطال مصر الأولمبيين.

وأثناء كلمة البطل المصري تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدت على وجهه ملامح البكاء، بسبب قصة كفاح البطل الرياضي المعاق.

ويستعد شريف عثمان لمواصلة كتابة اسمه بحروف من ذهب في بارالمبياد طوكيو 2020

واختتم البطل المصري إنجازاته بالتتويج بالميدالية الفضية في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.