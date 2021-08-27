إنفوجراف.. وظائف جديدة فى مترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - ونشرت الشركة عبر موقعها الرسمى، حاجتها لقائدى قطارات مترو أنفاق للعمل 6 أيام إسبوعيًا ويوم راحة بنظام الشيفتات، بواقع 8 ساعات يوميًا، ووضعت عدة شروط لذلك مقابل راتب خلال فترة التدريب 4 آلاف و500 جنيه، وبعد اجتياز فترة التدريب 7 آلاف جنيه.

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