القوى العاملة تصرف 1.5 مليون جنيه لـ1547 عاملا غير منتظم بدمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، تعيين 242 شاباً، منهم شبان من ذوى الإعاقة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 698 شاباً، كما تم استخراج 232 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 17 فرصة عمل .

وأوضحت المديرية، فى بيان، أنه تم التفتيش على 200 منشأة بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرا، وبحث 6 شكاوى، وتم عقد ندوة توعية و2 خدمات عمالية.

وقالت منى الأطروش مدير المديرية، إن المديرية خلال شهر يوليو الماضي، أجرت تفتيش على 155 منشأة، وإعادة التفتيش على 156 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 26 مذكرة غلق إدارى، وعمل 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 30 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 10 شكاوى منهم، وشكوى منها مستوفاة، و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى بإجمالى مليون و547 ألف جنيه لـ 1547 عاملاً مسجلا ً بالمديرية، فضلاً عن صرف منحة مولود جديد لعامل.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة "التفصيل والحياكة" استفاد منها 10 متدربات، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، وتم تنفيذ دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابو عياد مركز كفر سعد .

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 207 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.