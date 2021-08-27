- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
/647403/ريهام-سعيد-تثير-الجدل-بصورها-مع-ابنتهاوالجمهور-يعلق-شكلك-كئيب
أثارت الفنانة ريهام سعيد جدل رواد السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية بعدما بدأت في نشر مجموعة صور لها مع ابنتها الكبرى ظهرا بها بملامح مختلفه يتخللها علامات الإكتئاب ما جعل متابعيها يتداولون تلك الصور بسخرية عريمة.
دوت الخليج يرصد أحدث صور ريهام سعيد مع ابنتها
بدأ الأمر عندما أعلنت ريهام سعيد منذ 4 أيام عن افتتاح حياتها الجديدة بصور مع أبنائها لتعوضهم عن إهمالها معهم خلال الفترة الماضي، فنشرت فيديو يجمعها بابنتها عبر انستجرام وعلقت عليه، قائلة: “ اخترت ابداء حياتي الجديده بصور مع بنتي يمكن عشان هي حته مني يمكن عشان هي جهدي و تعبي و املي في الحياه . كل مره كنت بقع كنت بقوم عشانهم . لاولادي اسفه علي كل لحظه الناس تسببت في الم ليكم بسبب شغلي و الناس الي كلها شر . الي جاي احلي اوعدكوا يوسف و امينه و طارق بحبكوا”.
بعدها بدأت ريهام سعيد في نشر مجموعة من الصور بصحبة ابنتها أمنية بشكل متتالي عبر الأيام جميعها بدت عليهم علامات الإكتئاب فضلا عن تغير ملامح الفنانة ريهام سعيد خلال الصور التي ارتدت فستان موف طويل، وظهرت بشعر قصير مع وضع مكياج غامق دون إبراز أي ابتسامة في الصورة فضلا عن وضيتهم المختلفة والمثيرة التي أثارت غضب الجمهور.
تعليقات الجمهور على صور ريهام سعيد وابنتها
وظهرت صباح اليوم الجمعة منذ ساعات بصور أخرى ارتديا بها اللون الأسود وأيضا ظهر عليهم علامات الإكتئاب، لذا جاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: “نفسي أعرف انتي عايزه توصلي لإيه بس، هو انا ليه خوفت شببه صور زمان بتاعت الخمسينات وايه الستاره المكسره دي، حلوين بس مود التصوير كئيب يعني ام وبنتها كان لازم يكون جو التصوير فيه حياه وحب وطاقه اكثر بس عموما قمرات، طب اضحكوا”.
الجدير بالذكر أن ريهام سعيد تشارك في مسلسل “وادي الجن” بجانب عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام سعيد تثير الجدل بصورها مع ابنتها..والجمهور يعلق «شكلك كئيب» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.