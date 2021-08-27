بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 66 خطيب مكافأة وتجدد لـ24 من المحالين للمعاش

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الأوقاف أن أسماء الخطباء المعتمدين على النحو التالى:
أولا: اعتماد 66 خطيبا جديدا، منهم 53 على بند التحسين وهم:
1. حمدى أحمد حسين حسن - أسيوط
2. عاطف هاشم على أحمد - أسيوط
3. محمد صديق أحمد مهران - أسيوط
4. عبد الستار محمود كامل أحمد إبراهيم - الأقصر
5. حسنى سعيد محمد عيد - البحيرة
6. على على محمد الجميل - البحيرة
7. فتحى محمد السعداوى محمد راضى - البحيرة
8. حسين مساعد سيد إبراهيم - بنى سويف
9. ثروت عبد العليم عبد الحميد على - الدقهلية
10. محمد أحمد محمد بدوى - الدقهلية
11. منير محمد البيومى الحناوى - الدقهلية
12. مجدى عبد العظيم عمر السيد - دمياط
13. أبو زيد الفاوى أبو زيد عبد الحليم - سوهاج
14. إسماعيل عبد اللاه إسماعيل عبد اللاه - سوهاج
15. السيد أحمد حسن عبد الحق - سوهاج
16. شحاتة على عوض السيد سالم - سوهاج
17. عبد الناصر على صديق إبراهيم - سوهاج
18. عبده محمد داوود جحا - سوهاج
19. على عمر على عيسى - سوهاج
20. على ماضى مرسى مهران - سوهاج
21. محمد أحمد محمد أحمد عبد المغيث - سوهاج
22. محمد عبد اللطيف محمد عبد الحليم التور - سوهاج
23. مرزوق على أحمد قاوى - سوهاج
24. أحمد حسن أحمد بدوى - الشرقية
25. أحمد محمود إبراهيم مصطفى - الشرقية
26. رمضان بكير أمين حسن - الشرقية
27. رمضان على عبد الحميد عشماوى - الشرقية
28. زكى مصطفى زكى السيد - الشرقية
29. السيد محمد أحمد محمد خليل - الشرقية
30. سعيد بدران محمد حسين - الشرقية
31. صلاح على محمود الشربينى - الشرقية
32. عبد الحليم محمود السيد محمد - الشرقية
33. فائق السمرائى محمد إبراهيم سيد أحمد - الشرقية
34. محمد السيد محمد هجرس على - الشرقية
35. رمضان محمد رمضان العبد - الغربية
36. سعيد السيد مصطفى عمر - الغربية
37. سلامة عبد الله محمد محمد شرف الدين - الغربية
38. السيد أحمد عبد الرحمن الصاوى - الغربية
39. السيد على على رضوان - الغربية
40. محمد عبد الحليم محمد درويش - الغربية
41. موسى عبد الرحمن أمين الوكيل - الغربية
42. وجيه يس إبراهيم شحاتة - الغربية
43. محمد أحمد عيسوى مرزوق - الفيوم
44. رمضان على سيد أحمد قشطة - القاهرة
45. محمد كمال أحمد مصطفى - القاهرة
46. أحمد محمد على خفاجى - قنا
47. الشحات فهمى على السيد منصور - كفر الشيخ
48. على محمد عبد الجواد عبد الرحمن - كفر الشيخ
49. هشام مصطفى محمود قمبر - كفر الشيخ
50. سعيد مصطفى السيد عبد الوهاب - المنوفية
51. عبد اللاه محمد السيد أحمد ليلة - المنوفية
52. عيد محمد على محمد - المنوفية
53. مجدى عبد الهادى عبد الحميد عبد الله - المنوفية
ومنهم 13 كخطباء مكافأة جدد وهم:
1. عرفات على عايد أبو الحسن - الأقصر
2. ناصر حسين عبد العليم عطوة - بنى سويف
3. نبيه نعيم الموافى عبد الكريم - دمياط
4. أحمد أحمد عبد النعيم عبد المولى - سوهاج
5. إبراهيم جودة حسن جودة - الشرقية
6. فكرى محمد متولى عمارة - الشرقية
7. مصطفى إبراهيم جودة عبد الرسول - الغربية
8. طه حسين خلف عبد الباقى - الفيوم
9. مصطفى معوض عبد التواب معوض - الفيوم
10. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة
11. صابر أحمد حسن إسماعيل - القاهرة
12. أحمد محمود محمد مكى الأقرع - المنوفية
13. السيد أحمد محمد على عبد العال - المنوفية
ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.
ثانيا: اعتماد تجديد تكليف 24 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 18 على بند التحسين، وهم:
1. فؤاد عبد العظيم محمد المشتولى - القاهرة
2. محى الدين ربيع عبد الحليم على - القاهرة
3. كمال محمد على الصبحى - أسيوط
4. إبراهيم مختار يوسف مصطفى - الدقهلية
5. على البدرى عبد المجيد إبراهيم - الدقهلية
6. عبد الحميد عبد العال أحمد عبد العال - سوهاج
7. محفوظ أبو زيد عبد الله محمد - سوهاج
8. عبد الحى حجازى أحمد حجازى - سوهاج
9. عبد الله محمد عبده على حسين - الشرقية
10. السيد محمد سليمان البحراوى - الشرقية
11. مصطفى حسن إبراهيم بدر - الشرقية
12. قطب إبراهيم قطب زيد - الغربية
13. خليفة محمد خليفة نجا النجار - الغربية
14. السعيد محمد حسن العداوى - الغربية
15. سمير محمد إبراهيم مراد - الغربية
16. عصام عطية سليمان حماد - الغربية
17. شلابى عبد الخالق أبو طالب - مطروح
18. صابر منير أحمد عفيفى - المنوفية
ومنهم 6 كخطباء مكافأة، وهم:
1. محمود عبد اللاه على أحمد - سوهاج
2. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج
3. ياسر على سليمان خضر - الغربية
4. السيد أحمد أحمد بدوى - الغربية
5. محمود محمد السعيد على عبد الرحيم - الغربية
6. عوض محمد علوان صالح - الغربية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 66 خطيب مكافأة وتجدد لـ24 من المحالين للمعاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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