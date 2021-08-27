فيديوجراف.. خطة الحكومة لتنمية القدرات البشرية فى قطاع السياحة

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح خطة الدولة لتنمية القدرات البشرية فى قطاع السياحة فى ظل تداعيات جائحة كورونا. وتأتى خطة تطوير السياحة مع الاتجاه الدولى نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولى، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكل المقاصد السياحية المصرية.

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