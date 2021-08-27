فيديو- حدائق الفسطاط.. المشروع القومى الأكبر فى الشرق الأوسط

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لتناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، والتى ستقام فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة.
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