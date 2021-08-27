أستاذ تسويق: الجمهورية الجديدة هدفها الأساسى تطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد سمير رشدى، أستاذ التسويق وعميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وما تشهده البلاد من طفرات غير مسبوقة على الصعيد المحلى والأقليمى والدولى، فتحت الباب للعلم وآلياته للتطوير ومنها الاعتماد على نتائج الأبحاث العلمية.





وتابع أستاذ التسويق، أنه اهتم بقطاع تسويق البحث العلمى منذ فترة وقدم العديد من الأبحاث والندوات لكيفية وضع استراتيجية عمل للتسويق الأمثل لمخرجات ونتائج الأبحاث العلمية المرتبطة بمشكلات المجتمع والتى تساهم فى حلها وضمان استدامة النمو الاقتصادى، وذلك من خلال ربط نتائج الأبحاث العلمية التى تنتجها كافة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى (جهات المنشأ) بمشكلات المجتمع (الجهات المستفيدة) والعمل على المساهمة فى حلها، وذلك من خلال استحداث وحدة لتسويق مخرجات الأبحاث العلمية تكون تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار أستاذ التسويق، إلى أنه يمكن وصف مخرجات الأبحاث العلمية (نتائج البحوث العلمية، براءات الاختراع، رسائل الدكتوراة، رسائل الماجستير، مشاريع التخرج لطلبة الفرق النهائية، مخرجات المشاريع الريادية، مخرجات توصيات المؤتمرات والندوات) بأنها (الإنتاج العلمى) المراد تسويقة إلى الجهات المستفيدة.

وأضاف رشدى أنه وتصنف بشكل عام إلى مخرجات مرتبطة بالمجالات المختلفة مثل الصحة والبيئة، الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الزراعية والبيطرية، والعلوم التطبيقية.

وأكد أستاذ التسويق بأنه ليس جميع المخرجات العلمية تكون مخرجات علمية قابلة للتسويق، حيث يجب أن يتسم المخرج العلمى القابل للتسويق بالمعايير التسويقية، مشيراً إلى أن يكون قابل للتطبيق فى الظروف الحالية، مع المساهمة فى حل مشكلة حقيقية يعانى منها المجتمع، وأن يتضمن قيمة علمية مضافة (تطبيقية / نظرية)، فضلاً عن أنه يعود بفائدة اقتصادية أو علمية تخدم خطة النهوض بالبلد، و أن يكون غير مطبق أو مستثمر سابقا لدى مؤسسات الدولة.

وعقب عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بأن توصف عملية تسويق نتائج ومخرجات البحث العلمى (إيصال نتائج ومخرجات البحث العلمى من جهات المنشأ إلى الجهات المستفيدة) ليتم ربط البحث العلمى بمشكلات المجتمع والمساهمة فى حلها.

وتابع أستاذ التسويق، أنه يتم ذلك من خلال إرسال نتائج ومخرجات البحث العلمى إلى الجهات المستفيدة، أو المستهدفة مباشرة، مؤكداً أنه يتم ذلك من خلال الوسائل التالية (إرسال نتائج ومخرجات البحث العلمى بشكل مباشر إلى الجهة المستفيدة / المستهدفة، عقد لقاءات مباشرة مع الجهات المستفيدة / المستهدفة لبيان ما تبحث عنه من احتياجات فعلية، استلام الاحتياجات الفعلية من الجهة المستفيدة / المستهدفة)، بالإضافة الى (إصدار النشرة التسويقية وإرسالها عبر البريد الإلكترونى، إقامة المعارض التخصصية نتائج ومخرجات البحث العلمى بحضور أو بالتعاون مع الجهات المستفيدة / المستهدفة، إصدار كتيب دورى خاص بنتائج ومخرجات البحث العلمى وتوزيعة ونشره على الإنترنت).

وأشار أستاذ التسويق، إلى أن الآلية الثانية تتمثل فى استقطاب الجهة المستفيدة / المحتملة لنتائج ومخرجات البحث العلمى، مضيفاً أنه يتم من خلال صياغة صورة واقعية لجهة المنشأ، وإبراز جودة مخرجاتها العلمية، وطرح الملائم من نتائج ومخرجات البحث العلمى والترويج لها، بالإضافة إلى استطلاع ما تبحث عنه الجهة المستفيدة / المحتملة واحتياجاتها الفعلية.

وأضاف رشدى أن ذلك يتم من خلال الوسائل التالية: (النشر فى وسائل الإعلام، إجراء اللقاءات فى القنوات الفضائية، إصدار النشرة التسويقية وإرسالها عبر البريد الإلكترونى، إقامة معارض عامة لنتائج ومخرجات البحث العلمى، إقامة المعارض التخصصية لنتائج ومخرجات البحث العلمى على هامش المؤتمرات والندوات المتنوعة التى تقيمها جهات المنشأ، إصدار كتيب دورى خاص بنتائج ومخرجات البحث العلمى وتوزيعة ونشره على الانترنت).

واختتم أستاذ التسويق، حديثه بأنه يعمل على توصيل النتائج التى توصل إليها حتى تستفيد منها الدولة وذلك من خلال عقد لقاءات موسعة مع المسئولين لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الهام.