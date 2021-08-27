/647408/أجمل-عروسة-على-الإطلاق-مي-عمر-تهنأ-ريم-سامي-بخطبتها

حرصت الفنانة مي عمر على تهنأة الفنانة ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي بحفل خطوبتها الذي أقيم مساء أمس الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس على رجل الأعمال طارق هيمن.

دوت الخليج يرصد تهنأة مي عمر لريم سامي بعد حفل خطبتها على طارق هيمن

نشرت مي عمر مجموعة صور تجمعها بريم سامي من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “مبروك يارمرومي، أجمل عروسة على الإطلاق..لا يمكن أن تكوني أكثر سعادة”.

واحتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بحفل خطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، بقرية سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي بحضور عدد محدود من الأصدقاء والأقارب من العائلتين، وظهرت ريم سامي خلال حفل خطبتها فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر وذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى طارق هيمن بذلة باللون الرمادي وقميصًا أبيض.

رسالة مي عمر لمحمد سامي في يوم ميلاده

واحتفلت مي عمر أمس بذكر ميلاد زوجها من خلال بعض الكلمات الرومانسية، اذ نشرت الفنانة مي عمر صورة رومانسية تجمعها بمحمد سامي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليها مغازلة: “عيد ميلاد سعيد يا راجلي، أنت الدليل على وجود الرجال المثالين.. أحبك".

مي عمر تعتذر عن فيلم 200 جنيه

وكان من المقرر أن تشارك عمر في فيلم «200 جنيه»، ولكن نظرًا لحالتها الصحية اعتذرت عنه، كما أنها أجلت تصوير مشاهدها بفيلم «تحت تهديد السلاح».

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين و يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.