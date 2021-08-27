النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ضيفا بموقع دوت الخليج يوم الأحد المقبل

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يحل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ضيفا على موقع دوت الخليج يوم الأحد المقبل في ضوء لقاءات موقع دوت الخليج التي تتواصل فى تقييم أداء دور الانعقاد الأول لبرلمان 2021 .

بمشاركة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستدور التساؤلات والنقاشات حول كيفية متابعة برلمان 2021 جهود القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟ وهل حقًا نحن أمام مفهوم جديد لحقوق الإنسان فى مصر؟ وماذا عن أداء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؟. المناقشات تضم أيضا ماذا قدمت لجنة حقوق الإنسان للبرلمان من دعم للدولة المصرية؟ وأيضا أين المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ وكيف يرى النائب طارق رضوان تحديات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؟ وهل أصبحت مصر حقا «السد المنيع» للهجرة غير الشرعية؟. أيضا ماذا عن جولات حقوق الإنسان فى البرلمان بقرى مبادرة حياة كريمة؟وكيف ترى أعمال التطوير بقرى الريف المصرى؟كيف تحول النموذج المصري الناجح إلى حائل منع جحيم الإرهاب عن أوروبا؟ وماذا أيضا الموقف بشأن فزاعة اللاجئين غير الشرعيين؟. وكيف ترى حقوق إنسان البرلمان تحركات القيادة السياسية بملف الحماية الإجتماعية؟ وأيضا ماذا عن جهود التنمية المختلفة فى الشارع المصرى. كل هذا وأكثر في ندوة موسعة لموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، يوم الأحد المقبل في ندوة ويديرها الزميل محمود فايد.

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