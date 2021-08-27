افتتاح مسجد فى قرية بكفر الشيخ بتكلفة 7 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، نيابة عن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، مسجد النور والمجمع الإسلامى بعزبة يونس بتكلفة 7 ملايين جنيه، بالجهود الذاتية.





وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إن مسجد النور بعزبة يونس، أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 750 متر مربع، بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه، ويضم المسجد أربعة طوابق ومآذنه شاهقة بارتفاع 70 مترا، ويضم الطابق الأرضى مصلى صغير للرجال وآخر للسيدات، و20 دورة مياه للرجال و5 للسيدات، و20 مكان للوضوء ودارا لتحفيظ القرآن الكريم. وأضاف الشيخ على حمدون مدير إدارة أوقاف شرق كفرالشيخ، يضم الطابق الثانى صحن المسجد الرئيسى، والثالث مسجد أيضا، أما الطابق الرابع سيكون مستوصف طبى، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأبناء القرية والقرى المجاوره، أو أى مشروع آخر يختاره أبناء القرية.

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