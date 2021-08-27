شريف عثمان بطل فضية مصر فى الأثقال: شكرا للرئيس السيسى.. وكنت بحلم بالذهبية

كشف شريف عثمان، لاعب المنتخب الوطنى فى رفع الأثقال، كواليس تتويجه بالميدالية الفضية خلال منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، ليسجل أول ميدالية لمصر فى البارالمبياد.

وقال شريف عثمان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "كنت فى حدث غريب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تفاصيله غريبة واستعداداته أغرب، ولكن ربنا كرمنا بفضل الله ثم بتوجيهات الرئيس السيسى والدكتور أشرف صبحى والدكتورة حياة خطاب، كرم كبير من ربنا فوزى بالفضية، أنا مش زعلان ولكن بكيت كان صعبان عليا إنى مخدتش الدهب لأن الإصابة السبب".

ويخوض شريف عثمان انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى فى الفوز من جديد بالمنصب، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإدارى بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين، وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الألعاب البارالمبية وليس مجال التدريب، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.