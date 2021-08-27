/647414/الداخلية-تستجيب-لمواطن-بالغربية-وتوفر-له--كرسي-متحرك

إستجابةً لإلتماس أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من وزارة الداخلية لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.

و تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية لمنزل المواطن المذكور ، وتم إهدائه الكرسى المتحرك حيث وجه الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الإستجابة لملتمسه.

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