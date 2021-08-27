/647420/نهاية-الدور-الثانى-لدورى--مستقبل-وطن--بقسم-دمنهور--بفوز-فريق-الرواد-على-صقور-دمنهور

انطلقت أمس منافسات اليوم الأخير للدور الثانى لدورى " مستقبل وطن " والمقامة على ملاعب مركز شباب مدينة دمنهور، ابتداء من التاسعة مساء بإقامة مباراة واحدة بين فريقى الرواد وصقور دمنهور ، ووسط حضور جماهيرى كبير وقد نجح فريق الرواد من تحقيق الفوز علي فريق صقور دمنهور 2/3بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلى بالتعادل 2/2.

ويـأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب " مستقبل وطن "، والنائب اشرف رشاد الأمين العام و النائب الأول لرئيس الحزب ، و تعليمات النائب محمد عبد الله زين الدين أمين المحافظة ، و النائب محمد وجيه خالد أمين التنظيم ، ويشرف على البطولة من أمانة الحزب بالمحافظة المهندس شريف فهمى أمين التقييم والمتابعة، والمحاسب محمد بصل أمين شئون العضوية والعميد مهندس سعيد عبد القادر قريطم أمين الحزب بقسم دمنهور .

وحضر اللقاء المهندس سعيد قريطم أمين الحزب بقسم دمنهور ، و الأستاذ أيمن العطار أمين التنظيم ، و أعضاء هيئة المكتب من قسم دمنهور وهم المحاسب عصام عمار ، والدكتورة نور القمحاوى ، والأستاذة هند مسامير ، والمهندس أحمد أبو الفضل ، والدكتور أحمد عبد الموجود والقبطان مجدى الشيخ و الأستاذ محمد راشد عضو هيئة مكتب المحافظة والأستاذة رحاب عتمان أمينة المرأه بمركز دمنهور

و قال الجنرال سعيد قريطم أمين قسم دمنهور ، ان الدورى هذا العام مختلف عن العامين السابقين نظرا لاهتمام الشباب الكبير بالمشاركة فى تلك المنافسات ، وهذا ما شهدته المباريات التى أقيمت وشهدت التزام جميع اللاعبين ، بالإضافة إلى الإقبال الجماهيرى الكبير ، حيث اختتمت اليوم مباريات الدور الثانى وقد صعد للأدوار النهائية فريق أصدقاء الزواوى بعد الفوز علي فريق مشالي 1/4 ، و فريق شبرا بعد الفوز علي فريق ابوالريش 1/2بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1، و فريق الرواد بعد الفوز علي فريق صقور دمنهور 2/3بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 2/2

وسيقام دورى بين 6 فرق هذا الأسبوع بين فريق بحري مع فريق أصدقاء الزواوي.

فريق الفراعنة مع فريق شبرا و فريق النسور مع فريق الرواد، وتقام المباريات يومي الأحد والاثنين القادمين ان شاء الله ، وستقام المباراة النهائية مساء يوم الجمعه المقبل الموافق 3/8/2021 فى تمام الثامنة مساء على ملعب مركز شباب المدينة بدمنهور لتحديد المركزين الأول والثانى .

حتى يتم الانتهاء من جميع المباريات فى المواعيد المحددة بناء على التعليمات الواردة من أمانة المحافظة .

و شهدت البطولة التزام الزملاء أعضاء هيئة المكتب المشرفين على البطولة وتواجدهم فى جميع المباريات مما كان لذلك الأثر الطيب لدى جميع المشاركين، ويأتى ذلك بناء على تعليمات النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة و النائب محمد وجيه خالد أمين التنظيم بالمحافظة ،بضرورة الاهتمام بالشباب المشارك فى البطولة وتلبية كافة طلباتهم وتجهيز الملاعب بشكل جيد وهذا ما وضح على وجوه اللاعبين المشاركين بالدورى ، وتوجيههم الشكر لحزب مستقبل وطن بالبحيرة بصفة عامه ، و لأمانة قسم دمنهور بصفه خاصة ، على هذا التنظيم الرائع