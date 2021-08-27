رامي صبري بعد حضورعزيز الشافعي حفله أمس: بينا حب كبير

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تألق الفنان رامي صبري بحفله الجديد الذي أحياه أمس بالساحل الشمالي، وتحديدًا في الجولف ضمن حفلات الصيف، مشيرًا إلى أنه سعيد بالحضور، والجمهور هو ما يهمه في المقام الأول.

دوت الخليج يرصد تعليق رامي صبري بعد حضور تامر حسين وعزيز الشافعي حفله أمس

نشر رامي صبري مجموعة صور تجمعه بكلا من تامر حسين والملحن عزيز الشافعي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها، قائلا: “تامر حسين وعزيز الشافعي كان في بنا خلاف كبير في يوم من الايام .. بس في كمان حب كبير بنا . يبقي اكيد مفيش خلاف . نورتونا امبارح علي مسرح الجولف وغنينا مع بعض الجديد ( بيحرك في المشاعر ) اغنيه مهمه جدا جدا وولعت الدنيا”.

رامي صبري يجتمع بعزيز الشافعي في أغنية بيحرك مشاعري

تعاون الفنان رامي صبري مع الملحن عزيز الشافعي في أغنية جديدة بعنوان “ بيحرك المشاعر” والتي حققت إلى الأن وفي خلال 6 أيام مايقرب من مليون ونص مشاهدة، هي من كلمات تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “معقد كل الحلوين إيه اللي بيحصلي جماله جابني شمال ويمين دا قمر ونزلي معقد كل الحلوين إيه اللي بيحصلي جماله جابني شمال ويمين دا قمر ونزلي يُدخل قلبك يِعلِم يخطف خطفِة معلِم بيحرك في المشاعرِ يخلي اللي ما ينطق يتكلِم حلو وعامِل عمايله وبعيد ولا حد طايله نفسي يراعي المشاعر مايفضلش يعِقد في زمايله في عينيه بسرح واطوِل أنا والله مُش بهَول بيحرك فى المشاعر وبضعف قدامه وبتحوِل قرب قرب يجنني من نظرة عين بيسحرني بيحرك في المشاعِر بلاش اكمل كلام انتواُ فاهميني”.

رامي صبري يطرح حالة إكتئاب إهداء لشقيقه الراحل

وطرح المطرب رامي صبري أولى أعماله الغنائية التي جمعت بينه وبين شقيقه الراحل كريم صبري، وذلك بعدما أعلم عودته للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأيام بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري بشكل مفاجأ، لافتا إلى أن الحزن لا يستمر طويلا ويجب أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي، في 1 من شهر أغسطس الحالي.

وحرص رامي صبري على توجيه رسالة خاصة للجمهور في مطلع أغنية «حالة إكتئاب» الذي طرحها منذ ساعات قليلة على موقع الفيدويهات “يوتيوب”، فكتب: “هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاضى أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة و قراءة الفاتحة”.