نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح للمسافرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم خطوات التسجيل عبر موقع الصحة المصرية والحصول على اللقاح للمسافرين والعائدين من المقيمين أو راغبي الزيارة والعمل، من يمتلكون تصريحات عمل نظامية وإقامات سارية وأن تأشيرات الزيارة للدخول والخروج بهدف السياحة أو زيارة الأماكن المقدسة، بعد إعلان عدد من الدول العربية عن عودة حركة الطيران والسماح للمسافرين بالقدوم من مصر إلى السعودية وكذلك الكويت عبر الطيران المباشر ووضع شروط وضوابط احترازية سيتم تنفيذها بكل دة للحافظ على معدلات انتقال الجائحة وعدم تدهور الوضع الصحي.

كيفية الحصول على اللقاح

تم إتاحة الحصول على جرعات لقاح كورونا المعتمدة لدى عدد من الدول وخاصة الدول الخليجية، وذلك لمن تلقي تحصين، وفق القواعد والاشتراطات الصحية، وذلك حتى يتماشى الأمر مع متطلبات السفر إلى تلك الدول وعودة العاملين والمقيمين بها، وكانت وزارة الصحة المصرية في مقدمة الوزارة التي سارعت بتوفير كل السبل لتيسير الإجراءات على المواطنين المصريين، والحصول على جرعة معتمدة من تلك اللقاحات، بالأخص بعد رفع تعليق السفر والقدوم مع السعودية والكويت والمساح بعودة الوافدين، وذلك على حسب بيان الأهرام.

أوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع وزارة الهجرة بهدف توفير ألية لتسجيل المواطنين راغبي السفر من تلقو جرعات لقاح غير معتمدة ببعض لدى دول جهة السفر، لبحث الخالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وناشدت وزارة الهجرة المصرية المسافرين من المصريين إلى ضرورة التسجيل في استمارة بيانات تم إطلاقها بخصوص هذا الأمر سنضع رابطها عبر موقع وزارة الهجرة المصرية .

خطوات تسجيل الحصول على اللقاح وزارة الصحة

يمكن اتباع خطوات تسجيل طلب الحصول على اللقاح من موقع وزارة الصحة كالتالي/

الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية

الاختيار لخدمة التسجيل لطبي الحصول على اللقاح

اختيار طلب التطعيم بغرض السفر

سجل البيانات المطلوبة في خانة الجنسية يتم كتابة مصري

السبب إعادة التطعيم بغرض السفر

يتم تسجيل كل البيانات المطلوبة والإجراءات على الموقع الإلكتروني

ستصل رسالة لتأكيد عملية التسجيل يتم الاحتفاظ ببياناتها

جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية رفعت القيود على المسافرين القادمين من بعض الدول التي كانت قد علقت حركة السفر معها، كذلك قامت دولة الكويت بنشر شورط عودة المسافرين إليها.