/647405/تعرف-على-جهود-قطاع-أمن-المنافذ-لمكافحة-الجريمة-خلال-24-ساعة

اسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية اليوم الجمعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 40 قضية خلال 24 ساعة

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط 2 قضية تهريب «أبرزها أقمشة - مستحضرات تجميل» وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 4 قضايا.

مجال ضبط المخالفات المرورية

مما أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 40 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 628 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 202 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم «تزوير المستندات» تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

عقوبة التهرب من الجمارك

يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.