«رفض حقيقة موت زوجته»..دفن جثة عجوزة أوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة سيدة عجوزة فارقت الحياة داخل منزلها بمنطقة أوسيم، بعدما اتضح عدم وجود إي شبهة جنائية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دفن جثة سيدة عجوزة في أوسيم

تفاصيل الواقعة

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة عجوزين بمدينة أوسيم واكتشافهم وفاة السيدة المقيمة بالشقة.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة ،المقدم أحمد فرحات، رئيس مباحث قسم أوسيم، والرائد وليد كمال معاون المباحث، وأتضح من الفحص العثور على جثة عجوزة في العقد الثامن من العمر مسجاة على سرير في غرفة النوم، في بداية تحلل لمرور أكثر من 3 أيام على وفاتها.

لا توجد بها إي شبهة جنائية

ونجحت التحريات الأولية بإشراف ،اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الشقة يقيم بها رجل 85 سنة، وزوجته 82 سنة، وأن الزوجة فارقت الحياة ووفاتها طبيعية لا توجد بها إي شبهة جنائية، إلا أن الصدمة هي التي أدت لعدم اعتراف زوجها بالوفاة وظل مرافقا لزوجته طوال 4 أيام يقوم بإطعامها وسقيها وهي جثة هامدة على السرير، وأنهما متزوجان منذ 32 سنة.

وكشفت التحريات، أنه أثناء ذهاب الزوج رفقة جاره لأداء الصلاة في المسجد، اشتم الجار رائحة كريهة وعندما سأله عن سبب الرائحة لم يبد سببا لها، دخل جاره إلى الشقة ليفاجأ بوفاة الزوجة فأبلغ الشرطة على الفور.

حالة هيستيرية من البكاء

وفور حضور رجال الشرطة، أصر الزوج على رفض الأمر غير معترف بوفاة رفيقة حياته، وانتابته حالة هيستيرية من البكاء، محاولًا منع سيارة الإسعاف من حمل جثتها حتى أقنعه رجال الشرطة بوفاتها.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بشمال الجيزة، والتي صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، وتأكيد تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية.