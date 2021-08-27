الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إنه فى إطار الدور المجتمعى للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، تقرر توزيع 100 طن من لحوم المشروع على محافظات على 23 محافظة: "الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ –الشرقية - الإسكندرية – القاهرة– الفيوم– القليوبية- بنى سويف – البحيرة – المنيا – الغربية – أسيوط – الدقهلية – الإسماعيلية – شمال سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – جنوب سيناء - مطروح – الوادى الجديد"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 750 طنا من لحوم أضاحى الأوقاف حتى الآن.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع فى خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذى يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة، والذى تقوم به إلى جنب الدور الدعوى، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كان قد صرح بأن المشروع يعد أحد الروافد الاجتماعية التى تقوم بها وزارة الأوقاف فى إطار الدور المجتمعى للوزارة، لافتا إلى أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله عز وجل على أن وفقنا لذلك.

وأعرب وزير الأوقاف، عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا فى نجاح هذا المشروع المجتمعى التكافلى والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافى المتميز، وخص بالشكر أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام فى هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددا على عدم تصوير أى من المستحقين أثناء التوزيع مراعاة واحتراما وتقديرا للمشاعر الإنسانية.