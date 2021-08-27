/647427/تعرف-على-موعد-إعلان-نتائج-المرحلة-الأولى-لتنسيق-الجامعات-الحكومية

أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد القادم ٢٩ أغسطس، في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،و بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل ج المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وكانت قد بدأت أولي مراحل التنسيق لدخول الجامعات يوم السبت الماضي ، بنسبة 88.4% لشعبة علمي علوم، و 80% لشعبة الرياضة، و65% لشعبة الادبي ، ومن الكقرر أن تستمر حتي 25 من أغسطس الجاري.

وكانت الوزارة وضعت ، الخطوات التي يجب أن اتباعها لتسجيل رغباته والتي تبلغ 75 رغبة من خلال الموقع الالكتروني :

- يقوم الطالب بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به .

- ثم يقوم الطالب تسجيل رغباته طبقا لاختياراته.

-يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص بالنسبه لشعبته أوبالكليات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يريد الدخول إليها عن طبقا للتوزيع الجغرافي.

-وتنقسم الكليات المقرر ان يلتحق بها الطالب إلى ثلاث مجموعات.

- على الطالب اختيار الكليات التي تقع فى النطاق الجغراقي التابع له واداراته التعليمية.

-ويستطيع الطالب الانتقال بين عدد من التخصصات المختلفة بشرط استيفاء الشروط المطلوبة .

- بعدالانتهاء من إدخال رغباته كاملة والتي يبلغ عددها 75 رغبة.

ويعطي البرنامج إيصال برقم محددخاص بالطالب

يستطيع الطالب حفظ نسخة من رغباته للرجوع إليها وقت الحاجة.

يمكن للطالب تعديل رغباتك عدة مرات.