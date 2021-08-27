رسميًا.. المحكمة الرياضية الدولية ترفض طعن وادى دجلة ضد  طلائع الجيش 

/647428/رسميا-المحكمة-الرياضية-الدولية-ترفض-طعن-وادى-دجلة-ضد -طلائع-الجيش

أخطرت المحكمة الرياضية الدولية (الكاف) فريق وادى دجلة برفض شكواه ضده التي يطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث في مباراته أمام طلائع الجيش والتي حسمها الجيش بهدف دون مقابل في مايو الماضي ضمن منافسات الدورى المصرى.

ورفضت المحكمة شكوى نادى وادى دجلة شكلاً وموضوعًا وأخطرت الناديين بالقرار وكذلك اتحاد الكرة، ليتأكد هبوط دجلة للقسم الثانى بشكل رسمي . وكان وادى دجلة قد قدم شكوى للمحكمة الدولية الرياضية بعد تجاهل اتحاد الكرة خطابه بشأن احتسابه فائزًا أمام طلائع الجيش بعد إشراك الفريق المنافس للاعب تم إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهو محمد ناصف الظهير الأيسر لطلائع الجيش .

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