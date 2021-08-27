/647431/تعرف-على-موعد-إنطلاق-المرحلة-الثانية-لتنسيق-الثانوية-العامة-2021

ينتظر العديد من المواطنين بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث تصدرت نسب البحث عن تنسيق الثانوية العامة ، وذلك بعد تحديد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، مدة انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 للمرحلة الأولى.

هذا ويتم اعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021، بعد اعلان نتيجة المرحلة الاولى المرحلة الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي ، حيث ستضم المرحلة الثانية الكليات الباقية من المرحلة الاولى. ووفقا لما حددته وزارة التعليم العالي ، سيكون الحد الأدنى لكافة الشعب بالمرحلة الثانية 118 280 طالب وطالبة بحد أدنى 88.41% لطلاب الشعبة العلمية و80% لطلاب الشهبة الهندسية و65.7% لطلاب الشعبة الأدبية هذا وكشف عضو اللجنة العليا للتنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماجد نجم عن الموعد المقرر فيه انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة دفعة 2021، خلال مداخلة هاتفيه على قناة دي ام سي، مضيفا أن المرحلة الاولى مقرر لها ان تنتهي يوم الاربعاء المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.