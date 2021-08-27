عاجل.. موعد ومكان صلاة الجنازة على الإعلامى حمدى الكنيسى

جدة - نرمين السيد - وكتب الناقد السينمائى الأمير أباظة، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، والدفنة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، بمستشفى المعادى العسكرى إثر إصابته بأزمة صحية.