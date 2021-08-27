/647434/وفاة-الإعلامي-حمدي-الكنيسي-بعد-صراع-مع-المرض

توفى منذ قليل، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 80 عامًا.

دوت الخليج يرصد وفاة حمدي الكنيسي

وكتب الأمير أباظة: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”، ومن المقرر تشيع جثمان حمدي الكنيسي غدا من مسجد الحصري ب6 أكتوبر بعد صلاة الظهر

معلومات عن حمدي الكنيسي

التحق حمدي الكنيسي بالعمل في الإذاعة المصرية عام 1963، وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001، كما يعد واحدًا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973.

سبق وشغل الإعلامي الراحل منصب رئاسة شبكة صوت العرب عام 1992، وأول رئيس تحرير لمجلة مسموعة لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 1995، كما تولى مناصب أخرى منها الأمين العام لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، والأمين العام لمهرجان الأغنية العربية السادس.