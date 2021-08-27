/647437/رسميا-كريستيانو-رونالدو-ينضم-لمانشستر-يونايتد

أعلن فريق مانشستر يونايتد ضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل رسمي، قادما من يوفنتوس.

ونشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التعاقد مع كريستيانو رونالدو، والإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنتقال البرتغالي إلى صفوف الفريق.

حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.

ولعب رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في 292 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 118 هدفا، وصنع 69 آخرين،طوال تلك المسيرة.