/647437/رسميا-كريستيانو-رونالدو-ينضم-لمانشستر-يونايتد
أعلن فريق مانشستر يونايتد ضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل رسمي، قادما من يوفنتوس.
ونشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التعاقد مع كريستيانو رونالدو، والإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنتقال البرتغالي إلى صفوف الفريق.
حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.
يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.
ولعب رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في 292 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 118 هدفا، وصنع 69 آخرين،طوال تلك المسيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. كريستيانو رونالدو ينضم لمانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.