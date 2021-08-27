/647438/ختام-الدوري-التشكيل-الرسمي-لمباراة-الإسماعيلي-وسيراميكا

أعلن فريقي الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقهما، لمباراة اليوم في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بعد لحظات في السابعة مساء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن. خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - شريف دابو ر- مصطفى ميسي. خط الهجوم: أحمد غنيم. بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي محمد جمال - طارق سامي - سمير هشام - شادي حسين - فابريس نجاه - ونيفول كوبينا - ضياء قنديل - ميدو جابر - عبد الرحمن بودي. تشكيل الإسماعيلى: حراسة المرمي:محمد مجدى. خط الدفاع: محمد عادل - محمد هاشم - مصطفى الزناري - مصطفى فارس. خط الوسط: محمد حسن - عمر الوحش - محمد عبد السميع - محمد صادق. خط الهجوم: آرى بابل - شيلونجو. ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً. فيما يحجز الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

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