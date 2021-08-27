/647440/فيلم-200-جنيه-يخطتف-الصدارة-من-الإنس-والنمس-لـمحمد-هنيدي

نجح فيلم «200 جنيه» في إعتلاء عرش شباك التذاكر بعدما أطاح بفيلم «الإنس والنمس» الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي للمركز الثاني، وذلك بعد مرور يوم واحد فقط على طرحه بالسينمات.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «200 جنيه»

وجني فيلم «200 جنيه» مساء أمس إيردات وصلت إلى 928 ألف جنيه، بينما حقق «الإنس والنمس» إيرادات في نفس اليوم يقدر ب 888 ألف جنيه، ليكون في المرتبة الثانية بعد 200 جنيه.

وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

قصة فيلم 200 جنيه

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول “200 جنيه” تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه

فيلم «200 جنيه» من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.