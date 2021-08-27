فيديو - لميس جابر تستعرض قصة إبداع المؤلف المسرحى بديع خيرى

جدة - نرمين السيد - وقالت جابر إن بديع خيرى ولد فى 18 أغسطس 1893 بحى المغربلين أحد أشهر الأحياء الشعبية محافظة القاهرة، وهو مؤلف مسرحى واشتهر بتقديم الكثير من الأعمال المسرحية مع نجيب الريحانى فى فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى.
وأوضحت جابر أن بديع خيرى كتب أيضا "أوبريتات" منها: "العشرة الطيبة، والحلوة دى، وخفيف الروح، وعشمنان نعلى ونعلى"، كما ألف أكثر من 20 أغنية لسيد درويش، وذكرت أنه كتب لكوكب الشرق أم كلثوم، وكتب أيضًا موسيقى أفلام مدينة "الغجر" و"مصنع الزوجات"، ورحل بديع فى أول فبراير 1966 بعد مسيرة كبيرة على الأصعدة الفنية كافة.
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