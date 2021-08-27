جدة - نرمين السيد - ولعل ما قدمته المبادرة فى قطاع الكهرباء يعد بادرة لنقلة تطويرية واضحة فى هذا المجال بمختلف المحافظات، حيث تعمل المبادرة على رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعه لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، خاصة وأنها تمثل أساس لكل بيت كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس فى مبادرة حياة كريمة وفى كل نواحى الحياة وهو ما يجعلها على رأس أولويات عمليات التنمية بقرى المبادرة. وتصل التكلفة الإجمالية لصالح "الكهرباء" فى مراحل المبادرة لـ70 مليار جنيه، كما يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا. كما يتم تطوير 51 مركزا بتكلفة 24 مليار جنيه فى المرحلة الأولى بحياة كريمة، فيما يجرى توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات، على أن يتم زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية. وتواصل حياة كريمة استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، فيما يستهدف وضع 8 آلاف محول كهرباء و13 ألف كشك كهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. حياة كريمة تواصل الإنجازات فى قطاع الكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.