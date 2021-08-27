إنفوجراف.. وداعا حمدى الكنيسى أشهر المراسلين الحربيين

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن الإعلامى الراحل: لقب حمدى الكنيسى بأشهر المراسليين الحربيين اللذين قاموا بتغطية أحداث حرب أكتوبر، وكان من أول المناضلين من أجل تأسيس نقابة الإعلاميين، سواء من خلال عمله داخل مبنى ماسبيرو أو من خلال موقعه كنائب برلمانى، وتحقق حلمه فى إنشاء النقابة، وشغل منصب النقيب فى دورتها التأسيسية.

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