عبارات خاصة علي تيشرت الزمالك للاحتفال بالدوري«صور»

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/647441/عبارات-خاصة-علي-تيشرت-الزمالك-للاحتفال-بالدوريصور
يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قمصانا خاصة احتفالا بالحصول على درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقرر له مساء اليومي الجولة الأخيرة بالدوري والمقرر به باستاد بتروسبورت .
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
وتم تجهيز قمصان تحمل عبارة " علاء على.. دائماً في القلب"
و تيشرتات أخرى تحمل كلمة " البطولة ١٣ .. دوري الشهداء".
ومن المقرر أن يتسلم نادي الزمالك درع الدوري بعد مباراة اليوم أمام البنك الأهلي المقرر لها اليوم في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.
وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة ال٣٣ وقبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.
اتحاد الكرة يخاطب الزمالك
تلقى نادي الزمالك مساء أمس الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.
وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.
وأضاف : الإخطار وصل النادي، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.
سلبية مسحة الزمالك
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري قبل تدريب الأمس.
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