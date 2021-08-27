الزمالك يواصل بتجهيز الإستعدادات للإحتفال ببطولة الدوري«صور»

/647443/الزمالك-يواصل-بتجهيز-الإستعدادات-للإحتفال-ببطولة-الدوريصور

جهزت الشركة الراعية لمسابقة الدوري الممتاز “بانرات خاصة” لاحتفالات الزمالك بالحصول على درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي المقرر له في التاسعة مساء اليوم بالجولة الأخيرة من الدوري والمقررة إقامته باستاد بتروسبورت .

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يتسلم فريق الزمالك درع الدوري بعد مباراة البنك الأهلي.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

إدارة نادي الزمالك

وحرص سعد عابدين إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على متابعة آخر الاستعدادات الخاصة بمراسم تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدوري الممتاز مع الشركة الراعية للبطولة.

وقام عابدين بمراجعة كل الاستعدادات الخاصة بتسليم درع الدوري لفريق الزمالك مع مندوبي الشركة الراعية قبل انطلاق المباراة بساعات.

ويواجه الزمالك، فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

اتحاد الكرة يخاطب الزمالك

تلقى نادي الزمالك مساء أمس الخميس، إخطارا رسمياً من اتحاد الكرة المصري بشأن تسليم بطولة درع الدوري للقلعة البيضاء، عقب نجاح الفريق في التتويج بالبطولة.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق: “ الزمالك تلقى بالفعل إخطارا رسميا من قبل اتحاد الكرة ، يؤكد تسليم درع الدوري عقب مباراة الفريق أمام البنك الأهلي”.

وأضاف : الإخطار وصل النادي، وتم أخطار الجهاز الفني واللاعبين، بتسليم درع الدوري بعد لقاء البنك الأهلي بملعب بتروسبورت.