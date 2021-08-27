/647444/لم-ينتهي-بعد-ريم-سامي-تستكمل-حفل-خطبتها-اليوم

احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بحفل خطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن مساء أمس الخميس، بقرية سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي بحضور عدد محدود من الأصدقاء والأقارب من العائلتين.

دوت الخليج يرصد الحفل الثاني لخطبة ريم سامي

وأعلن محمد سامي عن إقامة حفل أخر م مساء اليوم الجمعة لحضور كل الوسط الفني لحفل شقيقته، حيث وجه سامى الدعوة لعدد كبير من النجوم والنجمات لحضور حفل الخطوبة في اليوم الثاني اليوم.

ومن المقرر أن يتواجد النجم تامر حسنى ويغني في الحفل، وأيضاً تم الاتفاق مع أكثر من مطرب للغناء في الحفل الذي يقام في أجواء ساحرة مثل ألف ليلة ولية، كما يتواجد أيضاً في اليوم الثاني لحفل الخطوبة اليوم عدد كبير من نواب مجلس الشعب.

ريم سامي تتألق في حفلها الأول

وظهرت ريم سامي خلال حفل خطبتها أمس بفستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر وذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى طارق هيمن بذلة باللون الرمادي وقميصًا أبيض.

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامى تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء، حيث غنت مى عمر بمشاركة أكرم حسنى أغنية "ان جيت للحق" التي قدماها ديو في مسلسل "لؤلؤ" وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.

وحرصت الفنانة مي عمر على تهنأة الفنانة ريم سامي، اذ نشرت مجموعة صور تجمعها بريم سامي من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “مبروك يارمرومي، أجمل عروسة على الإطلاق..لا يمكن أن تكوني أكثر سعادة”

طارق هيمن

الجدير بالذكر أن طارق هيمن هو حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل، صاحب مجموعة الطارق للسيارات، ويعمل مع والده كمساعد نائب الرئيس، تخرج طارق هيمن في الجامعة الأمريكية، وحصل على الماجستير من إحدى الجامعات الكندية الكبرى.