رامي رضوان ينعي الراحل حمدي الكنيسي

حرص الإعلامي رامي رضوان على تعزية الراحل حمدي الكنيسي، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ80 عام.

دوت الخليج يرصد نعي الإعلامي رامي رضوان لحمدي الكنيسي

نشر رامي رضوان صورة الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: “بخالص الحزن نتقدم بخالص التعازي لأسرة الأستاذ حمدي الكنيسي، تغمده الله بوافر رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.

الجدير بالذكر، أنه مر الإعلامي حمدي الكنيسي بوعكة صحية مريعة أدت إلى خضوعه للعلاج في مستشفى المعادي العسكري، وقد صدر توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اذ أنه كان يعاني من كسر في مفصل الفخذ.

تشيع جثمان حمدي الكنيسي

وكان قد أعلن الأمير أباظة وفاة حمدي الكنيسي، فكتب: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”، ومن المقرر تشيع جثمان حمدي الكنيسي غدا من مسجد الحصري ب6 أكتوبر بعد صلاة الظهر.

الإعلامي حمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وقد حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961، وقبل اشتغاله بمهنة الإعلام عمل مدرسا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

وترك الإعلامي حمدي الكنيسي مهنة التدريس ليتم تعيينه في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963 مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام، كما شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966، وتدرج في المناصب حتى اشتهر بكونه أحد أبرز مراسلي مصر الحربيين للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر 1973.