/647449/رئيس-رياضة-النواب-يهنئ-شريف-عثمان-ورحاب-رضوان-بفضيتي-دورة-الألعاب-البارالمبية-بطوكيو

قدم دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، التهنئة، اليوم الجمعة، إلى كلًا من: البطل شريف عثمان، والبطلة رحاب رضوان، لفوزهما بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو.

وأشار دكتور محمود حسين إلى أن البطلان بعزيمتهما وإرادتهما نالا احترام وتقدير العالم، ونجحا في رفع علم مصر عاليًا في واحدة من كبرى المحافل الرياضية.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة عن تمنياته بتحقيق البعثة المصرية البارالمبية لمزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدا على إيمانه بقدرة أبطالنا البارالمبيين على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية في عهد سيادته.

واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كيلوجرام، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كيلوجرام.