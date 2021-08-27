/647449/رئيس-رياضة-النواب-يهنئ-شريف-عثمان-ورحاب-رضوان-بفضيتي-دورة-الألعاب-البارالمبية-بطوكيو
قدم دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، التهنئة، اليوم الجمعة، إلى كلًا من: البطل شريف عثمان، والبطلة رحاب رضوان، لفوزهما بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو.
وأشار دكتور محمود حسين إلى أن البطلان بعزيمتهما وإرادتهما نالا احترام وتقدير العالم، ونجحا في رفع علم مصر عاليًا في واحدة من كبرى المحافل الرياضية.
وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة عن تمنياته بتحقيق البعثة المصرية البارالمبية لمزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدا على إيمانه بقدرة أبطالنا البارالمبيين على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية في عهد سيادته.
واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كيلوجرام، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كيلوجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس رياضة النواب يهنئ شريف عثمان ورحاب رضوان بفضيتي دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.