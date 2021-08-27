التشكيل الرسمي.. مصطفى شوبير يحرس شباك الأهلي أمام أسوان

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق لمباراة أسوان المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام في آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام أسوان: مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود. وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين. وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

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