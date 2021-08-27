عاجل- السيسى: الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على مواجهة التحديات أكثر من أى وقت

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا، أكثر من أى وقت مضى، على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى.





جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، اليوم عبر الفيديو كونفرانس، فى القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتى تنظمها ألمانيا سنويا بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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