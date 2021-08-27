أبوالغيط يتوجه غدا إلى بغداد للمشاركة فى مؤتمر دعم العراق

جدة - نرمين السيد - يتوجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح غد السبت، إلى بغداد للمشاركة فى المؤتمر الإقليمى لدعم العراق، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقى.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن المؤتمر، الذى يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمى والدولى من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التى يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمنى والاقتصادى. وأكد المصدر، أن الجامعة العربية تواكب العراق وتُثمن عاليًا جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذلك نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمى ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف.

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